NEW YORK (dpa-AFX) - Neue Sorgen wegen des um sich greifenden Coronavirus haben amerikanischen Staatsanleihen einen zusätzlichen Schub verliehen. Im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger Treasuries am Freitag auf den tiefsten stand seit September. Im Tief wurden 1,47 Prozent erreicht.



Das Coronavirus Covid-19 spielt nach wie vor die größte Rolle an den Finanzmärkten. Nachdem die Sorgen zuletzt eher kleiner als größer geworden waren, sorgten jetzt steigende Infektionszahlen aus Südkorea und Japan für Bedenken. Es herrscht die Sorge vor, dass sich das Virus in der asiatischen Region ausbreitet und die wirtschaftliche Aktivität über China hinaus dämpft. Sichere Anlagen bleiben daher gefragt.



Amerikanische Konjunkturdaten werden erst im Handelsverlauf veröffentlicht. Es werden die vom Markit-Institut erhobenen Einkaufsmanagerindizes erwartet. Darüber hinaus stehen Daten vom Häusermarkt auf dem Programm.



Zweijährige Anleihen stiegen um 1/32 Punkte auf 100 Punkten. Sie rentierten mit 1,37 Prozent. Fünfjährige Anleihen erhöhten sich um 5/32 Punkte auf 100 7/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,33 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen legten um 12/32 Punkte auf 100 7/32 Punkte zu. Sie rentierten mit 1,48 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren stiegen um einen ganzen und 4/32 Punkte auf 102 1/32 Punkte. Sie rentierten mit 1,91 Prozent./bgf/jkr/mis