=== M O N T A G, 24. Februar 2020 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre-close Trading Update, London 09:00 DE/CDU, Präsidiums- und Bundesvorstandssitzung mit angekündigtem Zeitplan für die Nachfolgersuche von Kramp-Karrenbauer, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 21:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der National Association for Business Economics (NABE), Washington *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto - DE/Pressekonferenzen zu den Auswirkungen der Bürgerschaftswahl in Hamburg auf die Bundespolitik (10:30 AfD, 12:30 Die Linke, 13:30 CDU und Die Grünen), Berlin - Börsenfeiertag Japan, Russland D I E N S T A G, 25. Februar 2020 06:50 LU/Corestate Capital Holding SA, Jahresergebnis, Luxemburg *** 07:30 DE/New Work SE, Jahresergebnis, Hamburg 07:30 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, Ergebnis 1H, Einbeck *** 08:00 DE/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 2019 *** 08:00 EU/Acea, Nfz-Neuzulassungen Januar 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Jahresergebnis, Oberkirch *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Februar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 4Q, Atlanta *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens Februar 21:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei der National Association for Business Economics (NABE), Washington 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 4Q, Fort Worth M I T T W O C H, 26. Februar 2020 *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Jahresergebnis (11:30 PK in Frankfurt), Wiesbaden *** 07:00 GB/Rio Tinto plc, Jahresergebnis, London *** 07:30 FR/Danone SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 FR/PSA Peugeot Citroen SA, Jahresergebnis, Paris *** 08:15 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis, Bilbao *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Februar *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 16:00 US/Neubauverkäufe Januar *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg 19:00 US/Fed, Rede von Minneapolis-Fed-Präsident Kashkari (2020 stimmberechtigt im FOMC) beim Minneapolis Downtown Council Business Forum D O N N E R S T A G, 27. Februar 2020 05:15 GB/Standard Chartered plc, Jahresergebnis, London *** 06:30 CH/Lafargeholcim Ltd, Jahresergebnis, Jona 06:45 CH/Sunrise Communications Group AG, Ergebnis 4Q, Zürich *** 07:00 DE/Zalando SE, Jahresergebnis (09:00 PK), Berlin *** 07:00 DE/TAG Immobilien AG, Jahresergebnis, Hamburg *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 4Q, Leuwen *** 07:00 FR/Safran SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:30 DE/Bayer AG, Jahresergebnis, Leverkusen *** 07:30 DE/Dürr AG, Jahresergebnis (10:00 PK; 14:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Stuttgart 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis, Herzogenrath *** 08:00 GB/British American Tobacco plc (BAT), Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Jahresergebnis, Windsor *** 08:10 FR/Engie SA, Jahresergebnis, Paris *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise Februar (vorläufig) *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar 10:00 DE/DZ Bank, BI-PK, Frankfurt 10:00 DE/Aurubis AG, HV, Hamburg *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar 11:05 GB/EZB-Direktorin Schnabel, Rede bei der Barclays International Monetary Policy-Veranstaltung, London *** 14:30 US/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar *** 15:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz, Eröffnungsrede auf der Kapitalmarktkonferenz des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB), Berlin 17:50 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis, Courbevoie 20:30 GB/EZB-Direktor Lane, Rede beim Centre for European Reform, London *** - DE/Stellenindex BA-X Februar *** - DE/Thyssenkrupp AG, AR-Sitzung, voraussichtlich Entscheidung über Verkauf der Aufzugssparte, Essen - DE/SAP SE, Geschäftsbericht 2019, Walldorf - NL/Steinhoff International Holdings NV, Trading Update 1Q, Amsterdam - FR/Carrefour SA, Jahresergebnis, Paris F R E I T A G, 28. Februar 2020 *** 00:50 JP/Industrieproduktion Januar *** 07:00 DE/BASF SE, Jahresergebnis (10:30 BI-PK), Ludwigshafen *** 07:30 DE/Munich Re, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), München *** 07:30 AT/Erste Group Bank AG, Jahresergebnis, Wien *** 07:50 IT/Eni SpA, Ergebnis 4Q, Rom *** 08:00 DE/Import-/Exportpreise Januar 08:00 DE/Destatis, vierteljährlicher Tarifindex 4Q 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Jahresergebnis, London 08:10 ES/International Consolidated Airlines Group SA, Jahresergebnis, Madrid *** 08:45 FR/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) *** 08:45 FR/Privater Verbrauch Januar 08:45 FR/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen Februar 09:00 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network, Ergebnis 1Q, Zwingenberg *** 09:00 AT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Arbeitsmarktdaten Februar *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen Februar *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen Februar *** 11:00 DE/Bundesbank-Präsident Weidmann, PK zum Geschäfts- bericht 2019, Frankfurt *** 11:00 IT/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:00 DE/Verbraucherpreise Februar (vorläufig) *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar 15:15 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2020 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Fort Smith Regional Chamber of Commerce *** 15:45 US/Index Einkaufsmanager Chicago Februar *** 16:00 US/Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan Februar (2. Umfrage) *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg Februar *** - DE/Volkswagen AG (VW), Eckdaten zum Jahresergebnis und AR-Sitzung, Wolfsburg *** - ES/Amadeus IT Group SA, Jahresergebnis, Madrid - EU/Ratingüberprüfungen für Irland (Fitch), Dänemark (S&P), Estland (S&P), EFSF (Moody's), ESM (Moody's), Norwegen (Fitch), Weißrussland (Moody's), Schweiz (Fitch), Bosnien-Herzegowina (S&P) S A M S T A G, 29. Februar 2020 *** 02:00 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe sowie Dienstleistungen (CFLP) Februar - SK/Nationalratswahl in der Slowakei - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat South Carolina S O N N T A G, 1. März 2020 18:00 CH/BIZ, Quartalsbericht ===

