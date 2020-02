=== M O N T A G, 2. März 2020 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Februar 07:25 CH/SNB, ausführliches Jahresergebnis, Zürich *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 07:30 DE/QSC AG, Jahresergebnis, Köln *** 07:55 DE/Isra Vision AG, Ergebnis 1Q, Darmstadt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 15:45 EU/EZB, Monatsbericht mit Details zu Anleihekäufen und Fälligkeiten im Rahmen des APP im Februar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar *** 16:00 US/Bauausgaben Januar 17:45 IT/Pirelli & C. SpA, ausführliches Jahresergebnis, Mailand 22:15 CH/Überprüfung der Zusammensetzung von Stoxx-50, Euro-Stoxx-50 und Stoxx-600 - IL/Parlamentswahlen in Israel D I E N S T A G, 3. März 2020 *** 04:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 06:30 DE/Hellofresh SE, ausführliches Jahresergebnis, Berlin *** 06:55 DE/Kion Group AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 PK), Frankfurt *** 07:05 DE/Ströer SE & Co KGaA, Jahresergebnis, Köln *** 07:30 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Jahresergebnis (12:30 BI-PK), Hamburg 07:30 AT/Zumtobel Group AG, Ergebnis 3Q, Dornbirn 07:30 CH/Genfer Auto-Salon, Pressetage (bis 4.3.) *** 07:45 CH/BIP 4Q *** 11:00 EU/Verbraucherpreise Eurozone Februar (Vorabschätzung) *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Januar *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 19:30 GB/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der Society of Professional Economists, London 22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - DE/Pkw-Neuzulassungen Februar - US/Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur in den Bundesstaaten Alabama, Arkansas, Colorado, Kalifornien, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia sowie Demokraten im Ausland und American Samoa (Super Tuesday) M I T T W O C H, 4. März 2020 *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex Dienstleistungen Caixin Februar *** 06:50 DE/Brenntag AG, Jahresergebnis, Essen *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Essen *** 07:30 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis (10:00 PK in München), Garching *** 07:30 DE/Dialog Semiconductor plc, ausführliches Ergebnis 4Q, Kirchheim/Teck 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis, Lehrte *** 08:30 CH/Verbraucherpreise Februar *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar Januar *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) 10:00 IT/BIP 4Q (2. Veröffentlichung) 10:00 DE/Innogy SE, ao HV, Essen *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts *** 11:00 EU/Einzelhandelsumsatz Januar 13:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 14:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Klima-Roundtable, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit Februar (2. Veröffentlichung) *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe Februar *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 18:30 DE/Bundesbank, Hauptstadtempfang mit Präsident Weidmann, Berlin *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** 22:05 DE/Entscheidung über mögliche Änderungen in den Indizes der DAX-Familie der Deutschen Börse D O N N E R S T A G, 5. März 2020 *** 07:00 DE/Merck KGaA, Jahresergebnis (10:00 PK in Frankfurt), Darmstadt *** 07:00 DE/Vonovia SE, Jahresergebnis (07:30 Telefonkonferenz; 10:00 Online-PK), Bochum 07:00 DE/GFT Technologies SE, Jahresergebnis, Stuttgart *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Jahresergebnis (11:30 BI-PK), Unterföhring *** 07:30 DE/Drägerwerk AG & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Lübeck *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Metzingen 07:30 DE/MLP SE, Jahresergebnis (10:00 Jahres-PK via Webcast), Wiesloch *** 08:30 DE/Henkel AG & Co KGaA, Jahresergebnis (10:00 PK und Analystenkonferenz in London), Düsseldorf *** 08:30 DE/Continental AG, Jahresergebnis (09:30 Jahres-PK via Webcast), Hannover 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin *** 10:00 DE/VDMA, Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau Januar 10:00 CH/Eröffnung Genfer Auto-Salon (bis 15.3.) 10:30 DE/Brain Biotechnology Research and Information Network, HV, Zwingenberg *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Januar *** - FR/OECD, Zwischenbericht über die Wirtschaftsaussichten *** - AT/Opec, Ministertreffen, Wien F R E I T A G, 6. März 2020 07:00 FR/Essilor-Luxottica SA, Jahresergebnis, Charenton-le-Pont *** 08:00 DE/Auftragseingang Januar *** 09:00 CH/Währungsreserven Februar 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 11:00 GR/BIP 4Q *** 14:30 US/Arbeitsmarktdaten Februar *** 14:30 US/Handelsbilanz Januar *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen, Wien - DE/Allianz SE, Geschäftsbericht 2019, München - EU/Ratingüberprüfungen für Finnland (S&P), Mazedonien (S&P), Montenegro (S&P und Moody's), Zypern (S&P), Estland (Moody's), EFSF (Fitch), ESM (Fitch), Luxemburg (Fitch) S A M S T A G, 7. März 2020 *** - CN/Handelsbilanz Januar/Februar - US/Fed, Beginn der "Blackout Period" (Schweigeperiode) für die US-Geldpolitiker vor der nächsten FOMC-Sitzung S O N N T A G, 8. März 2020 - DE/Union und SPD, Treffen des Koalitionsausschusses, Berlin ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

