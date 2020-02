Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Allianz wieder. Im abgelaufenen Jahr hat der Versicherer einen Rekordgewinn eingefahren. Zudem wird die Dividende erhöht. Bei den Verkäufen steht ITM Power auf dem vierten Platz. Gestern setzten bei vielen Wasserstoff- respektive Brennstoffzellen-Werten kräftige Gewinnmitnahmen ein. So auch bei ITM Power.