FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
PARA RESOURCES LTD 8PR CA69889L1040
AB/FROM ONWARDS 21.02.2020 15:50 CET
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PARA RESOURCES LTD 8PR CA69889L1040
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