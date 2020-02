NEW YORK (Dow Jones)--Das Wachstum in der US-Wirtschaft hat sich im Februar spürbar verlangsamt. Der von IHS Markit erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 49,6 von 53,3 Punkten im Vormonat. Das ist der niedrigste Wert seit Oktober 2013.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum. Der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes ermäßigte sich auf 50,8 von 51,9 Punkten im Vormonat. Volkswirte hatten einen Stand von 51,5 erwartet. Der Index für den Servicesektor ging zurück auf 49,4 von 53,4 Punkten. Hier hatte die Prognose auf 53,2 gelautet.

"Mit Ausnahme des Government-Shutdowns im Jahr 2013 ist es seit der globalen Finanzkrise bisher nie vorgekommen, dass die US-Geschäftsaktivität schrumpfte", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson. Schwach habe sich besonders der Servicesektor entwickelt. Zudem sei der gesamte Auftragseingang erstmals seit über einem Jahrzehnt gesunken.

February 21, 2020

