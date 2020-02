Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hatte am Donnerstag zum Handelsende hin deutlich abgegeben. Was war da los und wie hat sich das charttechnische Bild entwickelt? Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets blickt auf die Gründe für den zwischenzeitlichen Schwächeanfall. Was er aus der charttechnischen Verfassung beim DAX gerade für Schlüsse zieht und wie sich der zuletzt rasant aufwärts gelaufene Goldpreis weiter entwickeln könnte, erklärt er in der vollständigen Sendung.