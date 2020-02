ALBEMARLE CORP. (US0126531013), der weltgrößte Betreiber von Lithium-Minen wie auch Hersteller von Lithium-Komponenten aller Art, berichtete am 19.02.2020 über den Geschäftsgang im abgelaufenen 4. Quartal als auch dem Gesamtjahr 2019.Wie wir bereits in unserem Update zum Themendepot Elektromobilität am 19.02.2020 betont haben, war aufgrund des Handelskonfliktes zwischen den USA und China mit einem konjunkturellen Margendruck zu rechnen. Dieser fiel nun etwas stärker aus als erwartet.Der Umsatz im 4. Quartal lag mit 992,6 Mio. Dollar dabei um 7,7 % über dem des gleichen Vorjahresquartals. Für das Gesamtjahr betrug der Umsatz 3,59 Mrd. Dollar, was 6,4 % über dem Wert von 2018 lag.

