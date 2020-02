DB Schenker, die Logistiktochter der Deutschen Bahn, hat sich an dem Flugtaxi-Startup Volocopter beteiligt. Außerdem haben die Drohnenbauer den ehemaligen Daimler-Vorstandsvorsitzenden Dieter Zetsche in den Beirat berufen. Im September 2019 vermeldete Volocopter eine Series-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 50 Millionen Euro, die von dem chinesischen Autokonzern Geely angeführt wurde. Jetzt hat das Flugtaxi-Startup aus dem baden-württembergischen Bruchsal nachgelegt: Die Finanzierungsrunde wurde um weitere 37 Millionen Euro erweitert. Zu den Investoren gehört auch DB Schenker, die Logistiktochter der Deutschen Bahn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...