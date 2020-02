Jetzt das Buch "Trader - Der Weg zur profitablen Handelsstrategie - in jedem Markt" bestellen! (JK-Trading.com) - Der DAX ist in den Wochenschluss unter die kurzzeitig wichtige Unterstützung in der Region um 13.580/600 gefallen. Zunächst konnten besser als erwartete Einkaufsmanagerdaten aus Deutschland, besonders zum verarbeitenden Gewerbe, für Stabilisierung sorgen, aber schwache US-Konjunkturzahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...