Nach langen Verhandlungen und neuen Regelungen wurde gestern verkündet, dass die Telekom mit dem US-Unternehmen Sprint am 1. April fusionieren wird. Fast zwei Jahre dauerten die mühseligen Verhandlungen, doch jetzt kann die Aktie nach oben starten. Dass die Verhandlungen so lange gedauert haben, hat mehrere Gründe. Maßgeblich haben aber wettbewerbsrechtliche Sorgen dazu beigetragen. In der Zeit hat Spring massiv an Börsenwert verloren. Die Freude ...

