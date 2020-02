Chicago (ots/PRNewswire) - Belasteguín und Wilson entwerfen hauseigene Padel-KollektionWilson Sporting Goods Co. gab heute bekannt, dass man den internationalen Padel-Star Fernando Belasteguín, auch bekannt als "Bela", in das Beraterteam aufgenommen hat. Als Mitglied des Wilson-Beraterteams wird Belasteguín mit Wilson zusammenarbeiten und gemeinsam eine einzigartige Padel-Kollektion entwerfen, darunter Padel-Tennisschläger, Accessoires, Bekleidung und Schuhe. Er wird zudem seine Erkenntnisse im Bereich des Padel-Tennis teilen und zukünftige Wilson-Produkte für diese Sportart testen."Ich freue mich sehr über diese neue Partnerschaft mit Wilson", sagte Fernando Belasteguín. "Dies ist ein Unternehmen, das seit einem Jahrhundert den Schlägersport anführt und sich dem Ausbau dieser Sportarten verschrieben hat. Das Team verfügt über enormes Wissen im Bereich der Konzeption neuer Produkte, mit denen Athleten ihre Leistung optimieren können, und ab sofort wird auch der Padelsport von dieser Vorreiterstellung in großem Umfang profitieren. Die Kombination von Leidenschaft und Know-how schafft eine perfekte Verbindung, und ich freue mich darauf, Teil des Wilson-Teams zu werden, Ausrüstung mitzugestalten und den Sport auf der ganzen Welt weiterzuentwickeln.""Es kann nur einen Bela geben", sagte Hans-Martin Reh, General Manager des weltweiten Tennis-Geschäfts bei Wilson. "Dies ist eine echte Partnerschaft in jeder Hinsicht. Wir werden eng zusammenarbeiten, um bahnbrechende Produkte zu entwickeln, die das Wachstum des Padelsports ankurbeln, und nach neuen Möglichkeiten suchen, um die Gemeinschaft rund um diese Sportart weiter auszubauen und zu vergrößern."Fernando Belasteguín wird im März einen Wilson-Padel-Tennisschläger in einem Spiel vorstellen. Dieser Schläger wurde speziell für ihn entworfen und spiegelt die Erkenntnisse und Vorlieben des Sportlers wider. Er wird dabei auch Bekleidung und Schuhe von Wilson tragen. Noch in diesem Jahr werden Belasteguín und Wilson eine Padel-Kollektion mit dem Namen "Wilson x BELA" vorstellen. Diese Produktlinie soll eine Reihe von Padel-Tennisschlägern sowie Accessoires, Sportbekleidung und Hochleistungsschuhe umfassen.Fernando Belasteguín schließt sich dem erfolgreichen Beraterteam des Unternehmens an, das im Rahmen des vor mehr als 90 Jahren gegründeten "Advisory-Staff"-Programms arbeitet, an dem über 10.000 Profisportler, Trainer, Dozenten und Berater aus einer Vielzahl von Sportarten aus der ganzen Welt beteiligt sind. Er schließt sich dabei mehreren Legenden an, die ebenfalls Teil der Wilson Advisory Staff sind, darunter die Tennisprofis Roger Federer und Serena Williams, die, ganz wie Belasteguín, ihre Sportart geprägt und ihr mehr Popularität verschafft haben.ÜBER FERNANDO BELASTEGU\u00cdNFernando Belasteguín, auch "Bela" genannt, ist ein argentinischer Padel-Profi. 16 Jahre lang war er ohne Unterbrechung Nummer 1 der Weltrangliste und befindet sich derzeit auf Rang 7. Belasteguín ist ein unglaublich versierter Spieler. Von 268 gespielten Finals hat er 220 gewonnen.INFORMATIONEN ZU WILSON SPORTING GOODSWilson Sporting Goods Co. mit Sitz in Chicago ist eine Tochtergesellschaft von Amer Sports und eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Herstellung von Hochleistungs-Sportausrüstung, Bekleidung und Accessoires. Wilson ist weltweit führend im Hochleistungs-Racketsport, einschließlich Tennis, Padel, Racquetball, Badminton und Pickleball. Das Unternehmen nutzt die praktischen Erkenntnisse und Einblicke von Spielern, um hoch innovative Produkte für den Padelsport zu entwickeln. Wilson setzt sich seit jeher dafür ein, Produkte zu entwickeln, die Athleten auf allen Ebenen dabei helfen, ihr Bestes zu geben, und wurde so zu einem Marktführer in der Sportartikelbranche.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1093220/Wilson_Sporting_Goods_Bela_Codesign_Collection.jpgPressekontakt:Kristina Peterson-Lohmankristina.peterson-lohman@wilson.comOriginal-Content von: Wilson Sporting Goods Co., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/121315/4527007