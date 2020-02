Am Freitag hat die Allianz in München ihre Jahreszahlen vorgelegt. Und obwohl das Betriebsergebnis bereits seit fünf Jahren in Folge steigt und auch die Dividende angehoben wird, zeigten sich die Anleger zurückhaltend. Was das für die Aktie bedeutet, was Aktionäre wissen sollten. Von Isabell Walter

