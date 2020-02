Am US-amerikanischen Aktienmarkt notiert das Wertpapier von Autodesk aktuell leichter. Der jüngste Kurs betrug 200,16 US-Dollar. Eine Verbilligung in Höhe von 4,84 US-Dollar müssen derzeit die Aktionäre von Autodesk hinnehmen. Gegenwärtig zahlen Anleger am Aktienmarkt für das Papier 200,16 US-Dollar.

Den vollständigen Artikel lesen ...