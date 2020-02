Ergebnisse Hauptversammlung



Haag (pta019/21.02.2020/20:45) - -- 3. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018.



Entlastung des Vorstands Robert Kögl Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.129.240 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,26% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.129.240 JA-Stimmen 2.129.240 NEIN-Stimmen 0 Stimmenthaltung 0



Entlastung des Vorstands Lukas Scherzenlehner Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.162.350 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 31,26% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.162.350 JA-Stimmen 1.162.350 NEIN-Stimmen 0 Stimmenthaltung 0



4. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 1.211.856 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 32,59% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 1.211.856 JA-Stimmen 1.211.856 NEIN-Stimmen 0 Stimmenthaltung 0



5. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.129.240 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,26% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.129.240 JA-Stimmen 2.129.240 NEIN-Stimmen 0 Stimmenthaltung 0



6. Tagesordnungspunkt: Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2019.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.129.240 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,26% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.129.240 JA-Stimmen 2.129.240 NEIN-Stimmen 0 Stimmenthaltung 0



7. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über die Abänderung der bestehenden Ermächtigung des Vorstands, Finanzinstrumente im Sinne des § 174 AktG, insbesondere Wandelschuldverschreibungen, Gewinnschuldverschreibungen, Genussrechte, die auch das Bezugs- und/oder das Umtauschrecht auf den Erwerb von Aktien der Gesellschaft einräumen können, auszugeben, auch mit der Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auf die Finanzinstrumente.



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.129.240 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,26% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.129.240 JA-Stimmen 2.129.240 NEIN-Stimmen 0 Stimmenthaltung 0



8. Tagesordnungspunkt: Beschlussfassung über a) die Anpassung der bedingten Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft Bedingtes Kapital 2018 zur Ausgabe an Gläubiger von Finanzinstrumenten gemäß § 159 Abs. 2 Z 1 AktG b) die Anpassung der Satzung in Punkt II.4.5a).



Zahl der Aktien, für die gültige Stimmen abgegeben wurden: 2.129.240 Anteil des durch diese Stimmen vertretenen Grundkapitals: 57,26% Gesamtanzahl der abgegebenen gültigen Stimmen: 2.129.240 JA-Stimmen 2.129.240 NEIN-Stimmen 0 Stimmenthaltung 0



