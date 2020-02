Stuttgart (ots) - Nach Hanau bleibt eine bittere Erkenntnis: Wie Islamisten radikalisieren sich auch Neonazis oft unbemerkt von ihrem Umfeld. Die von muslimischen Terroristen verbreiteten Internet-Handbücher für den bewaffneten Kampf finden in der rechten Szene reißenden Absatz. Das alles bedeutet: Terroranschläge von Rechtsradikalen, Taten wie die in Hanau, werden in Deutschland auf absehbare Zeit zum Alltag dazugehören. Mit ihrer nüchternen Feststellung, es sei noch mit schweren Anschlägen zu rechnen, schürt die baden-württembergische Verfassungsschützerin Bube keine Panik, sie beschreibt lediglich ungeschminkt die Realität in Deutschland.



