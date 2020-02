Neue Sorgen wegen des um sich greifenden Coronavirus und überraschend schwache Konjunkturdaten aus den USA haben amerikanischen Staatsanleihen am Freitag einen zusätzlichen Schub verliehen. Im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger Rentenpapiere am Freitag auf den tiefsten Stand seit September. Das Coronavirus spielt nach wie vor die größte Rolle an den Finanzmärkten. Nachdem die Sorgen zuletzt eher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...