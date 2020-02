NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nordex von 11,70 auf 11,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel bezog in einer am Freitag vorliegenden Studie die jüngsten Auftragseingangszahlen des Herstellers von Windkraftanlagen in sein Modell ein. Seine operativen Gewinnschätzungen (Ebit) fielen wegen niedrigerer Verkaufspreise und Margen. Auf das Kursziel wirke sich dies aber nur geringfügig aus wegen der Anpassung an eine allgemein gestiegene Sektorbewertung./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2020 / 19:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D6554

