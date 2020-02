Freiburg (ots) - In dieser Debatte geht der Öko-Aktivismus mitunter zu weit. In seiner Sicht zerstören selbst Windräder die Natur, die Menschheit ist vom Aussterben bedroht und Tesla verbraucht so viel Wasser, dass Berlin verdurstet. Man kann diesen Leuten nur empfehlen, abzurüsten. Auch, um erreichte demokratische Fortschritte nicht zu gefährden. Denn schon fordern die Wirtschaftsverbände, die Bürgerbeteiligung in Planungsverfahren einzuschränken. Wer zu sehr auf die Pauke haut, dem kann der eigene Absolutheitsanspruch auf die Füße fallen. http://mehr.bz/khs44p



