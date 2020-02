Nike mischt die Sportwelt im Olympia-Jahr auf

Mit dem "Vaporfly" wurden in kurzer Zeit viele Marathon-Siege erzielt und Weltrekorde gebrochen. Besonders aufsehenerregend ist die Leistung von Eliud Kipchoge, der im vergangenen Jahr mit einem Prototyp in Wien als erster Mensch die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern in weniger als zwei Stunden laufen konnte. Es sind solche technologischen Meisterleistungen, die Nike (WKN: 866993 / ISIN: US6541061031) von der Konkurrenz abgrenzen.

