Das Krypto-A-Team

Bitcoin-Dominanz hält an

In den vergangenen Jahren ist ein wahrer Hype rund um Kryptowährungen entstanden. Namen wie Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Ripple, EOS oder Litecoin sind inzwischen nicht nur ausgewiesenen Kennern ein Begriff. Neue Kryptowährungen schießen wie Pilze aus dem Boden. Mehrere tausend von ihnen haben inzwischen das Licht der Welt erblickt. Auf Internetseiten wie coinmarketcap.com können Interessierte die Wertentwicklung von Bitcoin & Co mitverfolgen. In Sachen Marktkapitalisierung führt Bitcoin das Feld weiterhin unangefochten an. Laut coinmarketcap.com liegt die Marktkapitalisierung des ersten und berühmtesten Vertreters der Kryptowährungsgemeinde derzeit bei rund 176 Mrd. US-Dollar. Ethereum, die Nummer zwei, kommt gerade einmal auf etwa 27 Mrd. US-Dollar, während es die Nummer drei Ripple auf rund 12 Mrd. US-Dollar bringt.

Wie verrückt es auf dem Markt für Krptowährungen zugehen kann, zeigte sich Ende 2017 und zu Beginn des Jahres 2018. Der Wert eines Bitcoins schoss zeitweise auf fast 20.000 US-Dollar nach oben, um in der Folge bis auf etwas mehr als 3.000 US-Dollar abzurutschen. Zuletzt erholte sich der Preis jedoch deutlich. Aktuell bewegen wir uns wieder im Bereich von 10.000 US-Dollar. Krypto-Fans sind in diesem Jahr besonders euphorisch. Sie fiebern einem ganz besonderen Ereignis entgegen. Dem sogenannten Bitcoin "Halving". Im Mai dieses Jahres könnte es so weit sein. Zum nun schon dritten Mal in der Geschichte des Bitcoins. Dabei wird der finanzielle Anreiz für die Erstellung (das "Mining") von Bitcoins reduziert. Bisher hatten diese Ereignisse, wenn auch mit einer gewissen Verzögerung, deutliche Preissprünge zur Folge. Dies ist natürlich keine Garantie, dass es dieses Mal ähnlich ablaufen wird, allerdings ist es auch nicht so, dass Krypto-Fans Neuland betreten würden.

