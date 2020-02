Viel los am KMU-Anleihen-Markt in der Kalenderwoche 8 des Jahres 2020: Die VERIANOS Real Estate AG gibt die Neuemission einer fünfjährigen Unternehmensanleihe (WKN: A254Y1) bekannt, deren Zinskupon bei 6,00% p.a. liegt. Das Emissionsvolumen der nunmehr dritten VERIANOS-Anleihe beträgt bis zu 30 Mio. Euro und wird in mehreren Tranchen via Privatplatzierung begeben. Die erste Tranche der aktuellen Emission umfasst ein Volumen von bis zu 10 Mio. Euro. Auch der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN A1W5T2) hat sich an der Neuemission der VERIANOS-Anleihe mit einer Zeichnung beteiligt.

Prolongation geplant - die SeniVita Social Estate AG schlägt den Gläubigern ihrer Wandelanleihe 2015/20 (WKN A13SHL) eine Laufzeit-Verlängerung um fünf Jahre bis zum 11. Mai 2025 vor. Als Ausgleich soll der Zinssatz der Anleihe von derzeit 6,50% p.a. auf 8,50% p.a. im Verlängerungszeitraum erhöht werden. Der am 31. Januar 2020 abgelaufene Wandlungszeitraum der Wandelanleihe soll indes nicht angepasst werden, d.h. die Anleihe besteht zukünftig ohne Wandlungsrecht fort. Zur Umsetzung der Vorhaben lädt die SeniVita Social Estate AG ihre Gläubiger zu einer Abstimmung ohne Versammlung im Zeitraum vom 7. bis 10. März 2020 ein. Die Wandelanleihe 2015/20 hat ein ausstehendes Volumen von 44,6 Mio. Euro.

Die FCR Immobilien AG hat in dieser Woche die vorläufigen Finanzkennzahlen für das äußerst erfolgreiche Geschäftsjahr 2019 veröffentlicht, so steigt das Ergebnis vor Steuern (EBT) um 282 % auf 10,7 Mio. Euro an. Das FCR-Management geht auch für 2020 von einer Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung aus und stellt zugleich die Begebung einer weiteren Unternehmensanleihe in Aussicht. Auch die Photon Energy N.V. hat das Geschäftsjahr 2019 mit einem Rekord-Konzernumsatz beendet und dabei erstmal die 30 Mio. Euro-Marke übertroffen.

