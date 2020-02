Die Vorwoche zeigte neue Indexhöchststände, Corona schien vergessen. Aber welche Wirkungen wird "es" auf die Konjunktur haben - Lufthansa fliegt nicht mehr bis Ende März nach China, VW Absatzeinbruch in China, DHL nimmt keine Pakete mehr für China an und so startete die Börsenwoche im Schatten dieser Nachrichten und endete damit. Am Wochenende galt es erstmal Aktien, die mit Nachhaltigkeit Geld verdienen und noch mehr verdienen wollen vorzustellen: BayWa, STEICO und Wolftank-Adisa, Tipps mit gutem Gewissen und dann noch eine Nachlese zu den Wirecard-Zahlen aus der Vorwoche mit allen Analystenupdates ...

