München (ots) - Wahl-Eklat in Thüringen, Razzien gegen Rechtsextremisten in mehreren Bundesländern und der rassistische Terroranschlag in Hanau - vor diesem Hintergrund findet am Sonntag die Bürgerschaftswahl in Hamburg statt. Haben die Ereignisse der letzten Wochen und Tage Auswirkungen auf das Wahlergebnis? Wie tief ist Rassismus in Deutschland verwurzelt und wie sehr prägt er den politischen und kulturellen Alltag? Wie sicher können sich Menschen mit Migrationsgeschichte und Minderheiten in Deutschland fühlen?Zu Gast bei Anne Will:Franziska Giffey (SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauenund Jugend)Norbert Röttgen (CDU, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses imBundestag)Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen, Parteivorsitzender)Susanne Hennig-Wellsow (Die Linke, Landesvorsitzende undFraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag)Yassin Musharbash (stellvertretender Leiter des Investigativressortsder Wochenzeitung "Die Zeit") ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Dr. Bernhard Möllmann, Presse und Information Das ErsteTel.: 089/5900-42887, E-Mail: Bernhard.Moellmann@DasErste.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellenSendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4527105