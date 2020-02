Das Papier von UniCredit lag am Freitag bis zu drei Prozent im Minus. Medienberichten zufolge ist Mustier in die engere Auswahl für die Besetzung der vakanten Stelle an der HSBC-Spitze gekommen. Derzeit wird die Bank von Interims-Chef Noel Quinn geführt, dem ebenfalls Chancen auf eine dauerhafte Chefposition eingeräumt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...