Am 23. Spieltag der 1. Fußball-Bundesliga hat Borussia Dortmund das Auswärtsspiel gegen Werder Bremen mit 2:0 gewonnen. Durch den Sieg kletterte der BVB vom dritten Rang vorerst auf den zweiten Tabellenplatz und steht nun zwar punktgleich, aber aufgrund des besseren Torverhältnisses vor dem aktuellen Tabellendritten RB Leipzig, der am Abend noch sein Auswärtsspiel beim FC Schalke 04 bestreitet.



Bremen bleibt trotz der Niederlage auf dem 17. Tabellenplatz. In der 52. Minute erzielte Dan-Axel Zagadou das Führungstor für die Gäste. Nach einem Eckball hatte sich BVB-Verteidiger Zagadou mit einer schnellen Drehung von Bremens Stürmer Davie Selke gelöst und vollendete aus kurzer Distanz mit dem linken Fuß. In der 66. Minute baute Erling Haaland die Führung für den BVB weiter aus.



Dortmunds Stürmer Jadon Sancho hatte seinen Teamkollegen Achraf Hakimi auf der rechten Seite bedient, der von der Grundlinie ins Zentrum flankte, wo BVB-Stürmer Haaland das Leder mit rechts ins kurze Eck schoss. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Borussia Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim 1:1, SC Freiburg - Fortuna Düsseldorf 0:2, Hertha BSC - 1. FC Köln 0:5.