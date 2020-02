von Andreas Hohenadl, Euro am SonntagDie Hürde scheint nach wie vor zu hoch oder das Dickicht zu dicht. Wie immer man es ausdrücken will, Tatsache ist: Nur ein knappes Viertel der deutschen Sparer besitzt Aktien, Aktienfonds oder andere Wertpapiere. Das zumindest zeigte eine 2019 vom deutschen Bankenverband in Auftrag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...