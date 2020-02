Unterföhring (ots) --Sky berichtet von Montag bis Samstag insgesamt rund 40 Stundenlive von der Abierto Mexicano Telcal -Neben Alexander Zverev gehen unter anderem Rafael Nadal, StanWawrinka und Titelverteidiger Nick Kyrgios in Acapulco an den Start -Paul Häuser und Stefan Hempel kommentieren -Neben dem Abonnement des Sky Sport Pakets können Fans mit SkyTicket auch ohne lange Vertragsbindung bei allen Matches live dabeisein Ab Montag kehrt Alexander Zverev auf den Court zurück. Nach dem für ihn enttäuschenden ATP Cup zum Jahresauftakt und dem erstmaligen Erreichen eines Grand-Slam-Halbfinals bei den Australian Open startet für den 22-jährigen Deutschen wie auch für viele weitere Topspieler ab sofort wieder der regelmäßige Spielbetrieb auf der ATP Tour.Ab Montagabend berichtet Sky täglich live und exklusiv von der Abierto Mexicano Telcal, insgesamt rund 40 Stunden. Neben Alexander Zverev sind beim Turnier in Acapulco unter anderem Rafael Nadal, Stan Wawrinka und Titelverteidiger Nick Kyrgios mit von der Partie. Als Kommentatoren sind Paul Häuser, der auch das Finale in der Nacht von Samstag auf Sonntag kommentiert, und Stefan Hempel im Einsatz.Die besten Turniere der ATP Tour und Wimbledon live nur bei SkyBis 2023 berichtet Sky im deutschen Fernsehen live und exklusiv von den größten Turnieren der ATP Tour. Neben den Nitto ATP Finals in London überträgt Sky auch alle neun Turniere der ATP Masters 1000 sowie die meisten Turniere der ATP 500 - insgesamt rund 1000 Stunden live. Zusätzlich wird Sky ab diesem Jahr von ausgewählten Turnieren der ATP 250 berichten und überträgt wie gewohnt im Juli das Grand-Slam-Turnier in Wimbledon knapp 350 Stunden live und exklusiv. Das größte Tennisturnier der Welt wird bis einschließlich 2022 nur bei Sky zu sehen sein.Mit dem Sky Abo, dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket live dabei seinSämtliche Tennis-Übertragungen sind mit dem Sky Abonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets (sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TV auch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oder unterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alle Tennisfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne lange Vertragsbindung bei den Live-Übertragungen dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sind alle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderem Laptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw. über den Sky Ticket TV Stick verfügbar. Sowohl mit dem Supersport Ticket als auch mit dem neuen Sport Ticket sehen Kunden alle Tennis-Übertragungen live.Die Abierto Mexicano Telcal in Acapulco live bei Sky:Montag, 24.2. ab 23.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDDienstag, 25.2. ab 23.00 Uhr auf Sky Sport 3 HDMittwoch, 26.2., ab 23.00 Uhr auf Sky Sport 3 HDDonnerstag, 27.2.., ab 0.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDFreitag/Samstag, 28./29.2., die Halbfinals ab 1.00 und ab 5.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDSamstag/Sonntag, 29.2./1.3., das Finale ab 4.00 Uhr auf Sky Sport 1 HDPressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4527453