Wirecard AG (ISIN: DE0007472060): Gestern meinten wir, eigentlich sollten nach sehr guten Quartalszahlen Shortpositionen reduziert werden, aber bei Wirecard explodierten sie förmlich und die §40 Meldungen von Freitag Abend zeigen, woher die kommen könnten. Wirecard meldet nach §40 WpHG die Veränderungen der Aktienbestände seiner größeren Aktionäre (ab 3% Stimmrechtsanteil). Diese Meldungen erfolgen zeitverzögert, da sie zuerst vom Aktionär an das Unternehmen gemeldet werden und von dem in einer gesetzlich vorgegebnen Frist veröffentlicht werden. So auch am Freitag um 18:06 Uhr und um 18:48 Uhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...