Nestlé: Nachhaltiger und steigender Kapitalrückfluss

Für 2019 soll die Nestlé-Dividende um 25 Rappen auf 2,70 CHF je Aktie nach oben gehen. Damit können sich Aktionäre weiterhin auf einen nachhaltigen und steigenden Kapitalrückfluss verlassen, auch in turbulenten Zeiten.

Allerdings macht Nestlé (WKN: A0Q4DC / ISIN: CH0038863350) beim Thema Wachstum nicht so schnell Fortschritte wie gehofft. 2019 lag das organische Umsatzwachstum bei 3,5 Prozent. Langfristig will man zu einer Spanne zwischen 4 bis 6 Prozent zurückfinden. Bis es so weit ist und der Konzernumbau sein volles Potenzial entfaltet, müssen sich Anleger mit attraktiven Dividenden und Aktienrückkäufen begnügen.

Den vollständigen Artikel lesen ...