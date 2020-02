Gold: Noch mehr Kursaufwind

Nachdem der Goldpreis 2019 mit einem Plus von 19 Prozent abgeschlossen hatte, legten die Notierungen bis Mitte Februar des laufenden Jahres um weitere 6 Prozent auf mehr als 1.600 US-Dollar je Feinunze zu.

Damit notiert Gold derzeit so hoch wie zuletzt im April 2013. Gemessen in Euro wurden sogar neue Allzeithochs verzeichnet. Für Kursaufwind sorgte zuletzt der Corona-Virus, der an den Finanzmärkten für Verunsicherung sorgt und die Krisenwährung Gold wieder in den Fokus rückt.

