Unterföhring (ots) - Nichts mehr wie vorher! "Big Brother" läutet die zweite Phase des Experiments ein, und zwar mit harten Maßnahmen - am Montag, 24. Februar 2020, live um 20:15 Uhr in SAT.1.Das Blockhaus wird vorübergehend geschlossenZusammenrücken ist angesagt: Noch während "Big Brother - DieEntscheidung" schickt Big Brother die Bewohner des Blockhauses liveins Glashaus. Wie werden die vom Luxus verwöhnten Glashaus-Bewohnerauf die neuen Mitbewohner reagieren? Vorbei ist es mit der analogenIdylle: Ab sofort können alle Bewohner mit den Bewertungen derZuschauer konfrontiert werden. Wie reagieren Cedric, Rebecca, René,Vanessa, Pat und Denny auf das aktuelle Ranking? Und: Wer teilt sichmit wem eins der raren Betten?Gleich zwei Bewohner müssen "Big Brother" verlassenTauchlehrerin Mareike oder Pflegekraft Cathleen, wer muss als erstegehen? Oder sogar beide? Beide sind nominiert, per Telefon-Votingwird entschieden. Doch nach dem ersten Exit überrascht Big Brothermit einer Ankündigung: Es muss noch jemand ausziehen! Und: Für dienächste Nominierungsrunde werden die Bewertungen der Zuschauer einenoch größere Rolle spielen..."Gastgeschenk" aus dem Blockhaus: Werden Zigaretten und Lebensmittellimitiert? Wer bei Big Brother die Wochenaufgabe nicht schafft, mussdarben - und da nun alle Bewohner gemeinsam im Glashaus wohnen,müssen auch alle zittern: Wird der Große Bruder allen eineunfreiwillige Diät verordnen? Und: Werden auch Zigaretten zulimitierten Luxus-Gütern?"Big Brother - Die Entscheidung" mit Jochen Schropp am Montag, 24.Februar 2020, um 20:15 Uhr live in SAT.1 und auf JoynIm Anschluss empfangen Melissa Khalaj und Jochen Bendel die erstenEx-Bewohner zum Talk in "Big Brother - Die Late Night Show" auf sixx."Big Brother":- Montags, 20:15 Uhr live und ab 11. Februar Mo-Fr, 19:00 Uhr inSAT.1 und auf Joyn- Montags, nach der SAT.1-Live-Show "Big Brother - Die Late NightShow", live auf sixx und auf Joyn- Die Wiederholung der Tageszusammenfassung Mo-Fr, 10:00 Uhr in SAT.1Hashtag zur Show: BigBrother2020Auf glomex, dem Videomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehenIhnen kostenfrei alle Highlight-Videos zu BigBrother2020 und zuvielen weiteren Shows zum Einbinden bereit:https://www.glomex.com/de/Weitere Presse-Infos finden Sie außerdem unterhttp://presse.sat1.de/bigbrother