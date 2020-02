Das Schreckgespenst Corona ist nun im Schlafzimmer angekommen. Wir haben nun die ersten bestätigten Todesfälle in Folge des Corona-Virus in Europa. Das dürfe uns sehr holprig in die Woche hinein führen. Handelsmarken für DAX-Trader Die Marken mit Wichtigkeit und hoher Reaktionsfreundlichkeit für heute und die nächsten Tage sind meiner Meinung nach: 14440, 14115, 13395, 13890, 13800, 13740, 13600, 13532, 13485, 13395, 13200, 13095, 12980, 12850, 12640, 12560 Chartlage: negativTendenz: abwärtsGrundstimmung: ...

