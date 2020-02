HAMBURG (AFP)--Aus der Bürgerschaftswahl in Hamburg ist die SPD von Regierungschef Peter Tschentscher laut einer ARD-Prognose am Sonntag mit Abstand als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Sozialdemokraten landeten laut den Zahlen des Instituts Infratest dimap mit 37,5 Prozent vor den mitregierenden Grünen von Vizeregierungschefin Katharina Fegebank, die 25,5 Prozent erreichten. Die CDU kam demnach mit 11,5 Prozent abgeschlagen auf den dritten Platz, gefolgt von der Linkspartei mit 9,0 Prozent sowie FDP und AfD, die mit 5,0 beziehungsweise 4,7 Prozent um ihren Wiedereinzug in das Landesparlament zittern müssen.

