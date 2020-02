LONDON (dpa-AFX) - Vier von 32 Passagieren des Kreuzfahrtschiffes "Diamond Princess", die per Flugzeug von Japan nach Großbritannien zurückgebracht worden waren, haben sich mit dem neuen Coronavirus infiziert. Alle waren vor Abflug der Maschine auf den Erreger getestet worden: Bei ihnen konnte zu dem Zeitpunkt das Virus nicht nachgewiesen werden; sie zeigten auch keinerlei Symptome. Alle Passagiere kamen nach ihrer Ankunft am Samstag in Südengland vorsichtshalber trotzdem in eine 14-tägige Quarantäne.



Damit ist die Gesamtzahl der Infizierten in Großbritannien auf 13 gestiegen, wie Ärzte am Sonntag mitteilten. 30 der Passagiere sind Briten, zwei haben die irische Staatsangehörigkeit. Alle durften zuvor zwei Wochen lang nicht von Bord des Kreuzfahrtschiffes, das vor der Küste Japans lag. Hunderte Menschen aus verschiedenen Ländern hatten sich dort mit dem Virus Sars-CoV-2 angesteckt./si/DP/nas