Düsseldorf (ots) - Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD), hat den Kurs der Hamburger SPD unter Peter Tschentscher als vorbildlich auch für die SPD im Bund und in anderen Ländern bezeichnet. "Peter Tschentscher und seine SPD haben alles richtig gemacht. Politik zahlt sich aus, wenn sie die wichtigsten, brennendsten Themen immer im Blick hat", sagte Dreyer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag). Sie nannte dabei den Wohnungsbau für bezahlbare Mieten, sozial-ökologisches Handeln, fortschrittliche Wirtschaftspolitik, sehr gute Bildungspolitik und gebührenfreie Kitas. "Die SPD in Hamburg ist Volkspartei, weil es ihr um alle im Stadtstaat geht und alle im Blick hat", sagte Dreyer. Allerdings habe auch die Bundes-SPD zum Wahlerfolg in Hamburg beigetragen. "Die Geschlossenheit der Bundes-SPD war hilfreich mit einem klaren Kompass als Garant gegen Rechts und ein Garant für einen sicheren und ökologischen Sozialstaat", sagte Dreyer.



www.rp-online.de



Pressekontakt:



Rheinische Post

Redaktion



Telefon: (0211) 505-2627



Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/30621/4527793