Die letzten Handelstage und -wochen spielten sich für die Aktie in einer ausgeprägten Handelsspanne ab. Nachdem der Wert im Januar an dem massiven Widerstandscluster im Bereich von 8,0 CAD scheiterte, ging es für die Lundin-Mining-Aktie zunächst einmal bergab, ehe sie sich im Bereich von 7,0 CAD stabilisieren konnte und in die bereits thematisierte Seitwärtsbewegung überging. Rückblick. In unserer ...

