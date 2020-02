Freiburg (ots) - Fast fühlt man sich nach dieser Hamburger Wahl in alte Zeiten zurückversetzt. Da ist eine selbstbewusste SPD, die ein Ergebnis knapp unter 40 Prozent einfährt und mit erträglichen Verlusten zugunsten des Regierungspartners, den Grünen, weiter regieren kann. Da ist eine Koalition, die nicht abgewählt wird oder schrumpft, sondern die in der Summe zulegt, weil Bürgerinnen und Bürger gute Arbeit belohnen. Da ist eine AfD, die Stimmen verliert und um den Einzug ins Parlament bangen musste. So wenig Wut, so viel Zufriedenheit war selten in jüngerer Zeit bei einer Wahl in deutschen Landen. Und die AfD? Es ist kein Naturgesetz, dass Populisten und rechte Extremisten immer mehr Zulauf haben. Man kann sie zurückdrängen. Das ist die beste Botschaft dieser Wahl. http://mehr.bz/khs45p



