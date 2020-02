AHMEDABAD (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump beginnt einen Staatsbesuch in Indien mit einem festlichen Auftritt vor rund Hunderttausend Menschen. Zusammen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi will er dabei am Montag (gegen 8.30 Uhr MEZ) für ein stärkeres Bündnis der beiden großen Demokratien werben, wie eine ranghohe Beamtin in Washington erklärte. Der Auftritt in einem neuen Cricket-Stadion in der westlichen Stadt Ahmedabad im Bundesstaat Gujarat steht unter dem Motto "Namaste Trump" (Hallo Trump). Neben den Reden waren auch zahlreiche Gesangs- und Tanzeinlagen geplant.



Nach dem Auftritt sollten der US-Präsident und First Lady Melania Trump weiter in die nördliche Stadt Agra fliegen, wo sie etwa zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs das berühmte Taj Mahal besuchen wollten. Das herrschaftliche Mausoleum aus weißen Marmor direkt am Fluss Yamuna ist eine Unesco-Weltkulturerbestätte und eine der wichtigsten Touristenattraktionen des Landes.



Für Dienstag stehen für Trump in der Hauptstadt Neu Delhi politische Gespräche und ein Zusammentreffen mit Unternehmern auf dem Plan. Trumps Besuchs soll dann am Abend mit einem vom indischen Präsidenten Ram Nath Kovind ausgerichteten Staatsbankett zu Ende gehen.



Trump wolle mit seinem Besuch die Bedeutung der Partnerschaft mit Indien - der mit rund 1,3 Milliarden Einwohnern bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt - unterstreichen, erklärte die US-Beamtin. Die USA sehen im demokratischen Indien auch ein wichtiges Gegengewicht zum Expansionsdrang der kommunistischen Führung Chinas in Asien./jbz/DP/nas