=== 08:00 GB/Associated British Foods plc (AB Foods), Pre-close Trading Update, London 09:00 DE/CDU, Präsidiums- und Bundesvorstandssitzung mit angekündigtem Zeitplan für die Nachfolgersuche von Kramp-Karrenbauer, Berlin *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Februar PROGNOSE: 95,3 zuvor: 95,9 Lagebeurteilung PROGNOSE: 98,8 zuvor: 99,1 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 92,1 zuvor: 92,9 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:30 US/Chicago Fed National Activity Index (CFNAI) Januar *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 21:00 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester (2020 stimmberechtigt im FOMC) bei der National Association for Business Economics (NABE), Washington *** 22:05 US/HP Inc, Ergebnis 1Q, Palo Alto - DE/Pressekonferenzen zu den Auswirkungen der Bürgerschaftswahl in Hamburg auf die Bundespolitik (10:30 AfD, 12:30 Die Linke, 13:30 CDU und Die Grünen), Berlin - Börsenfeiertag Japan, Russland ===

