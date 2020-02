Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DEUTSCHE POST - Der Post-Chef Frank Appel setzt nach dem Streetscooter erneut auf ein branchenfremdes Geschäftsfeld: den Bau von Immobilien. Dagegen regt sich intern nun Widerstand. "Dafür fehlt uns sowohl die Manpower wie das Know-how", moniert ein Manager aus dem eigenen Haus. Viele erworbene Grundstücke seien für die geplanten Ansiedlungen schlicht zu groß, zunehmend werde somit Geld verbrannt. (Handelsblatt S. 18)

SIEMENS - Mit dem Kauf von Bombardier durch den französischen Konkurrenten Alstom könnte eine Marktmacht entstehen und den deutschen Wettbewerber Siemens an die Wand drücken. Doch zweifelt nicht nur Siemens, dass Brüssel grünes Licht gibt. Selbst wenn, der neue Gigant ist zunächst mit sich selbst beschäftigt. (FAZ S. 22)

AUDI - Audi muss die Produktion seines Hoffnungsträgers E-Tron stoppen. Die Montage des Elektroautos im Werk Brüssel sei bis Mittwoch unterbrochen, erklärte der Autohersteller am Freitag. Als Grund nennt der Konzern Anlaufschwierigkeiten beim Hochfahren der Produktion. "Naturgemäß bringt dies verschiedene Herausforderungen mit sich, die wir gemeinsam mit unseren Entwicklungspartnern und Lieferanten meistern", erklärte der Konzern. (Handelsblatt S. 19)

DOC MORRIS - Die Versandapotheke Doc Morris will mit den einstigen Gegnern, den Vor-Ort-Apotheken, eine Medikamentenplattform aufbauen und dort sogar auf die umstrittenen Rezeptrabatte verzichten. Kunden sollen auf der Plattform Arzneimittel direkt bei Doc Morris bestellen oder sie alternativ über eine Apotheke vor Ort beziehen können. (Handelsblatt S. 16)

HECKLER & KOCH - Heckler & Koch fertigt nicht nur Sturmgewehre für Soldaten oder Pistolen für Polizisten. Daneben hat der Waffenhersteller auch ein lukratives Zivilgeschäft. So gibt es verschiedene Militärsturmgewehre auch in einer Zivilversion - vor allem für Sportschützen oder Jäger. Die Gewehre kosten ein paar Tausend Euro. Doch der Waffenhersteller hat nach WELT-Informationen derzeit ein Problem im Zivilgeschäft. Vereinfacht ausgedrückt gibt das Beschussamt Ulm als "Waffen-TÜV" aktuell die zivile Variante einiger Sturmgewehre für wichtige Märkte nicht mehr frei. (Welt S. 10)

CHARITÉ - Der Berliner Senat wird diese Woche bedeutende Personalentscheidungen für die Medizinforschung und die Krankenversorgung der Stadt treffen. Nach Informationen des Tagesspiegel will Senatschef Michael Müller (SPD) am Dienstag im Roten Rathaus mindestens drei neue Aufsichtsräte der landeseigenen Charité vorstellen. So sollen der für die Pharma-Sparte zuständige Bayer-Vorstand Stefan Oelrich, die renommierte Kardiologin Denise Hilfiker-Kleiner von der Hochschulmedizin Hannover und der Chef des Deutschen Krebsforschungszentrums, Michael Baumann, in den Aufsichtsrat berufen werden. (Tagesspiegel)

February 24, 2020

