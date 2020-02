Alle Industrierohstoffe stehen auf der Gegenseite. Die deutlich reduzierte Abnahme der Industrie in fast allen Ländern führt zu einer Mindernachfrage nach Industriemetallen. Der simpelste Grund: Der Übergang von der klassischen Produktion in die neue KI-Steuerung macht aus alten Industrieanlagen effizientere Anlagen, die einen Verzicht auf neue Investitionen nahelegen. Das bedeutet, dass die Nachfrage nach Kupfer, Zink, Blei etc. tendenziell abnimmt. Der Rückzug der großen Rohstoffkonzerne aus der Kohle gehört dazu. Rohstoffaktien sind deshalb kein Thema.



