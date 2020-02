Das ist die Wette bis zum ehemaligen Rekordpreis, der so gut wie in allen Algorithmus-Modellen der Goldtrader eingespeist worden ist. Unterschätzen Sie die Wirkung nicht! Der Goldhandel per Kasse und per Termin hatte sich in den letzten Tagen fast verdoppelt. Erst ab dem genannten Rekordpreis wird sich entscheiden, wie es weitergeht. Die Begründung lieferte die Actien-Börse bereits im Dezember.



