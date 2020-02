The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.02.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.02.2020



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A192U5 ERSTE GP BNK 14-20 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA BE0002189554 DELHAIZE LE LION 12/20 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK9FUD4 DEKABANK DGZ IHS.6440 BD00 BON EUR N

CA 2SGH XFRA FR0012562999 SOC.GEN.SFH 15/20 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D4S8 DEKA MTN IS.S.7361 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0D4W0 DEKA MTN IS.S.7363 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YU7 LB.HESS.THR.CARRARA02Q/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4V05 LB.HESS.THR.CARRARA02P/19 BD02 BON EUR N

CA XFRA US69371RN695 PACCAR FINANCIAL 2020 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA FR0011766120 SUEZ 14-20 ZO CV EQ00 EQU EUR N