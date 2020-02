FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HLB10D8 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/15 0.001 %WYR XFRA US9831341071 WYNN RESORTS LTD DL-,01 0.925 EURVMC XFRA US9291601097 VULCAN MATERIALS CO DL 1 0.315 EURTSTD XFRA US87969N2045 TELSTRA CORP. ADR/5 0.249 EURSNS XFRA US8354951027 SONOCO PROD. CO. 0.398 EURLTR XFRA US5404241086 LOEWS CORP. DL 1 0.058 EURBVXB XFRA US4655621062 ITAU UNIBCO HLDG ADR PFD1 0.216 EUR1HTA XFRA US4485791028 HYATT HOTELS CL. A DL-,01 0.185 EURHWI XFRA US4198701009 HAWAIIAN EL. IND. 0.305 EURSWTF XFRA TH0201A10Y19 INTOUCH HLDGS -FGN.-BA 1 0.038 EURESDA XFRA US05541T1016 BGC PARTNERS INC.A DL-,01 0.130 EURNVAM XFRA TH0201010R12 INTOUCH HLDGS -NVDR- BA 1 0.038 EUR07F XFRA KYG4772A1085 INFINITY DEVELOP. HD-,01 0.006 EURUVW XFRA AU000000RKN9 RECKON LTD. 0.012 EURSTS1 XFRA AU000000STO6 SANTOS LTD 0.046 EURS2Z XFRA AU000000SFR8 SANDFIRE RESOURCES LTD. 0.031 EURDNE XFRA AU000000DOW2 DOWNER EDI 0.086 EURGK9 XFRA AU000000CGF5 CHALLENGER LTD. 0.107 EURCCL XFRA AU000000CCL2 COCA-COLA AMATIL 0.159 EUREQN2 XFRA US29444U7000 EQUINIX INC. DL-,001 2.462 EURMBE XFRA US60740F1057 MOBILE MINI INC. DL-,01 0.280 EURMHL XFRA US78409V1044 S+P GLOBAL INC. DL 1 0.620 EURD8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.356 EURHDE XFRA AU000000BRG2 BREVILLE GROUP LTD 0.125 EURHQX XFRA AU000000DMP0 DOMINOS PIZZA ENTERPR.LTD 0.407 EUR0S1 XFRA US68268W1036 ONEMAIN HOLDINGS DL-,01 2.619 EUREE9 XFRA AU000000SGR6 T.STAR ENTERTAINMENT GRP 0.064 EUR