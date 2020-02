Wichtiger Meilenstein im B2B-Geschäft: PANTAFLIX AG schließt mit führendem Handelspartner Weltbild weitreichende Vereinbarung über Zusammenarbeit im VoD-BereichDGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Vereinbarung Wichtiger Meilenstein im B2B-Geschäft: PANTAFLIX AG schließt mit führendem Handelspartner Weltbild weitreichende Vereinbarung über Zusammenarbeit im VoD-Bereich24.02.2020 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Wichtiger Meilenstein im B2B-Geschäft: PANTAFLIX AG schließt mit führendem Handelspartner Weltbild weitreichende Vereinbarung über Zusammenarbeit im VoD-BereichMünchen, 24. Februar 2020. Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) hat einen weiteren Meilenstein beim Vorstoß in den Markt mit Geschäftskunden erreicht. Weltbild, eines der größten und traditionsreichsten Multikanal-Buchhandelsunternehmen, wird im Rahmen seines digitalen Innovationskurses ein eigenes Video-on-Demand-Angebot (TVoD) launchen und hierfür auf eine Zusammenarbeit mit der PANTAFLIX AG und deren innovativer Plattformtechnologie setzen. PANTAFLIX fungiert dabei als Komplettanbieter und zeichnet für die Technik sowie Betrieb, Customer-Support und Bereitstellung der Filme und Serien verantwortlich.Die PANTAFLIX AG schließt damit eine Vereinbarung mit einem führenden Handelspartner aus dem Buch- und Mediensektor und erzielt eine zusätzliche Monetarisierung mit ihrer erfolgreichen VoD-Technologie. Nicolas Paalzow, CEO der PANTAFLIX AG: "Die Vereinbarung mit Weltbild bestätigt die Performanz und Stabilität unserer über viele Jahre entwickelten Plattformtechnologie sowie unsere Kompetenz im Inhaltegeschäft. Für die PANTAFLIX AG ist es der Auftakt zu einer Reihe wegweisender B2B-Kooperationen im Jahr 2020."Die Business-to-Business-to-Consumer-Vereinbarung (B2B2C) zeigt auf eindrucksvolle Weise die hohe integrative Kraft der VoD-Plattform. Film- und Serienfans schätzen das kontinuierlich wachsende Content-Angebot und die für sie jeweils passenden Zugangswege. Für Businesskunden unterschiedlichster Anwenderbranchen bietet der Einsatz von PANTAFLIX einen hohen Mehrwert beim digitalen Ausbau des eigenen Geschäftsmodells und der Erschließung neuer Kundenkreise. Dabei lässt sich das Leistungsangebot der Plattform passgenau auf die eigenen Anforderungen zuschneiden. Von der Art des Zugangswegs als Browser- oder App-Lösung, über zahlreiche Services bis hin zum individualisierbaren Content-Angebot können Business-Kunden ihre Wunschlösung flexibel zusammenstellen und mit eigenem Branding versehen.Die Vereinbarung steht in direktem Zusammenhang mit der erweiterten Unternehmensstrategie, PANTAFLIX als innovativen Businesspartner in einem dynamisch wachsenden Markt zu positionieren.Über die PANTAFLIX AG: Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie deren Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Brand-Integration-Einheit March & Friends sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloud-basierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer über alle relevanten Zugangswege.Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com.Investor Relations CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel.: +49 (0)89 1250903-30 E-Mail: sh@crossalliance.de Website: www.crossalliance.de24.02.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: PANTAFLIX AG Holzstraße 30 80469 München Deutschland Telefon: +49 89 2323 85 50 Fax: +49 89 2323 85 519 E-Mail: ir@pantaflix.com; i.burkhardt@pantaflix.com Internet: www.pantaflixgroup.com ISIN: DE000A12UPJ7 WKN: A12UPJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate Exchange; BX EQS News ID: 981535Ende der Mitteilung DGAP News-Service981535 24.02.2020