Utena, Litauen (ots/PRNewswire) - Die globale Umweltorganisation Greenpeace hat die SBA-Konzerngesellschaft Utenos trikota?as als erstes und bislang einziges Unternehmen weltweit anerkannt, das bei der Produktion uneingeschränkt seinen Standard (https://storage.googleapis.com/planet4-international-stateless/2019/12/884c7509-greenpeace-global-textiles-procurement-trial-standard-v.2-december-2019.pdf) zur Beschaffung von Textilien erfüllt. Greenpeace hat das Unternehmen aus Litauen bereits mit der Herstellung seiner eigenen T-Shirts beauftragt."Es ist der Standard für jede Modemarke, die beim Thema Nachhaltigkeit wirklich glaubwürdig erscheinen will. Utenos trikota?as ist der erste Hersteller, der diese Anforderungen nachweislich einhält. Der Standard sieht eine einzigartige Kombination aus Naturfasern aus biologischer Landwirtschaft, nachweislich schadstofffreier Produktion, fairer Bezahlung und Transparenz vor", sagt Viola Wohlgemuth, Verbraucher- und Giftstoff-Kampaignerin bei Greenpeace.Utenos trikota?as hat die erste Bestellung von Greenpeaces neuer Kollektion bereits produziert, weitere Bestellungen sind bereits geplant."Es ist ein historischer Erfolg. Dass wir als erstes Unternehmen überhaupt die Anforderungen von Greenpeace erfüllen, ist eine fantastische Leistung und Anerkennung unserer harten Arbeit. Wir hoffen auf Signalwirkung für weitere Textilhersteller, sich dieser Bewegung anzuschließen", sagte Petras Jasinskas, CEO von Utenos trikota?as.Nach Aussage von Viola Wohlgemuth haben Utenos trikota?as und seine Partner[1] zum allerersten Mal nachweislich Schritte unternommen, um quer durch die gesamte Produktionskette auf gefährliche Chemikalien und Kontamination zu verzichten - von den Fasern bei der Verarbeitung der Rohstoffe über die Färbung und Bedruckung nach Detox-Prinzipien bis hin zum Nähen und Verpacken hochwertiger und langlebiger Kleidungsstücke."Diese Kollektion ist der Beweis, dass eine wirklich saubere, faire und vollständig transparente Produktion tatsächlich möglich ist. Und das nicht in einer kleinen Nähstube, sondern im industriellen Maßstab", ergänzt Wohlgemuth.Virginijus Sinkevicius, EU-Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei, lobte die Initiativen und Erfolge des nichtstaatlichen und privaten Sektors, um die Textilindustrie grüner zu machen."Die Textilbranche ist einer der großen Wirtschaftszweige, die über die gesamte Produktionskette und darüber hinaus nachhaltiger werden müssen. Der Textilsektor muss sich die Kreislaufwirtschaft zu eigen machen und Wiederverwendung und Recycling auf die Fahnen schreiben. Der Aktionsplan zur Kreislaufwirtschaft - eine wichtige Komponente der EU-Industriestrategie - bietet Orientierungshilfe für diese Transformation. Aber die ersten, die diesen Weg einschlagen, verschaffen sich ganz klar einen Wettbewerbsvorteil", sagte Virginijus Sinkevicius.Der neue Greenpeace-Standard ist ein Best Practice-Beispiel für jeden Betrieb, der einen ehrgeizigen Detox-Plan implementieren will.Weitere Informationen1. Eine Übersicht aller Lieferkettenpartner finden Sie unter my-trace.ch (http://my-trace.ch/)Foto -https://mma.prnewswire.com/media/1093051/Jiri_Rezac_Greenpeace.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1093052/Utenos_trikotazas_t_s (https://mma.prnewswire.com/media/1093052/Utenos_trikotazas_t_shirt.jpg)hirt.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1093052/Utenos_trikotazas_t_shirt.jpg)Logo -https://mma.prnewswire.com/media/1093053/Utenos_trikotazas_Logo.jpg Pressekontakt:Egle Rakauskaiteegle.rakauskaite@ut.lt+370 619 66107Original-Content von: Utenos trikota?as, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141561/4527872