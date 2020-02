12 Mrd. Euro Gewinn erreicht in Deutschland niemand. Damit demonstriert der größte Finanzkonzern (Versicherung plus Vermögensverwaltung) was in Deutschland trotz 0 % Zins machbar oder möglich ist. Ein Vergleich mit den Banken ist nicht ganz fair, aber es lässt sich aus dieser Lage mehr machen, als die Deutsche Bank und die Commerzbank bislang erreichen. Dennoch steckt in beiden die nächste Etappe für größere Kursgewinne im Jahresverlauf. Bislang 40 % Kursgewinn für die Deutsche Bank seit Jahresanfang und plus 23 % für die Commerzbank sind erst die Hälfte der möglichen Performance. Wie sich das rechnet lesen Sie in der nächsten Actien-Börse.



