ROM (Dow Jones)--Die italienische Bank Intesa Sanpaolo hat angekündigt, wegen des Coronavirus Filialen in elf Städten in Norditalien zu schließen. Zuvor hatten die italienischen Behörden 50.000 Menschen unter Quarantäne gestellt, nachdem die Zahl der Coronavirus-Fälle im Land sprunghaft gestiegen war.

Italien hat sich innerhalb weniger Tage zum größten Herd des neuartigen Virus in Europa entwickelt. Mehr als 150 Ansteckungsfälle wurden dort inzwischen nachgewiesen, mindestens zwei Menschen starben an der Infektion. Der abrupte Anstieg der Zahl der gemeldeten Fälle veranlasste die Behörden, Messen, Fußballspiele und andere öffentliche Veranstaltungen abzusagen und Schulen zu schließen.

Intesa Sanpaolo schließt den Angaben zufolge Filialen in Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo und San Fiorano in der Lombardei sowie Vo Euganea in der Region Veneto.

February 24, 2020 01:52 ET (06:52 GMT)

