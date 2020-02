Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Coronavirus ist mit voller Wucht zurück an den Märkten. Der DAX bekam die jüngsten Entwicklungen bereits am Freitag zu spüren. Heute deutet sich vorbörslich ein weiterer empfindlicher Rückschlag an. Bei den Einzelthemen geht es heute um Gold, Barrick Gold, Silber, Öl und die Deutsche Telekom. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.